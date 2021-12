O FC Porto-Rio Ave desta quarta-feira (Taça da Liga) teve a estreia de seis jogadores com a camisola da equipa principal dos azuis e brancos. A saber: Cláudio Ramos, Zé Pedro, João Marcelo, Gonçalo Borges, Bernardo Folha e João Mendes.

Mas só dois desta lista são produtos das camadas jovens dos dragões*: Bernardo Folha (19 anos) e Gonçalo Borges (20), ambos já com vários anos de ligação ao clube.

Sérgio Conceição promoveu assim, no jogo da Taça da Liga, duas estreias de jovens provenientes da formação, elevando para 15 os nomes na lista desde que assumiu o comando técnico do FC Porto em 2017/18.

Bernardo Folha e Gonçalo Borges foram os primeiros jogadores «Made in Olival» a debutarem nesta temporada às ordens de Conceição, seguindo-se a Francisco Conceição, o único lançado na temporada passada. A época 2019/20 foi a mais profícua no que diz respeito ao aproveitamento do Olival: foram oito no total.

Confira na galeria associada todos os jogadores da formação do FC Porto lançados por Sérgio Conceição.

*Critério de pelo menos uma temporada no juniores do clube e estreia na equipa principal sem alinhar por outro clube enquanto sénior