Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, estreou-se este sábado pela equipa principal do FC Porto no derbi frente ao Boavista.

Longe de ser uma estreia apagada, o jovem jogador, de 18 anos, conquistou uma grande penalidade e está no lance que resultou no golo de Evanilson, entretanto invalidado pelo VAR.



Assim que a bola entrou na baliza do Boavista, Francisco correu em direção ao pai e ambos abraçaram-se durante largos segundos, não segurando as lágrimas.

As imagens foram depois partilhadas pelos irmãos - Moisés, Rodrigo e Sérgio - nas redes sociais, acompanhadas de mensagens de orgulho.