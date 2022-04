Com a vitória na última segunda-feira perante o Santa Clara (3-0), o FC Porto igualou o recorde de 56 jogos sem perder na I Liga, que pertencia ao Benfica da década de 70, na altura orientado por John Mortimore.

Ora, este domingo, em Guimarães, os dragões podem estabelecer um novo máximo no campeonato português, mas Sérgio Conceição voltou a desvalorizar a estatística.

«Não penso minimamente nisso. Penso nos três pontos. Os adeptos não vão para os Aliados festejar um recorde do Sérgio Conceição, eles querem lá saber. Querem é ganhar o campeonato, e é assim que penso também. Tenho de ser coerente e não estou com falsa modéstia, o que vale é o próximo jogo, é mais uma final e, à medida que se aproxima o final do campeonato, os jogos ganham o seu peso, uma dimensão ainda maior pois há menos tempo para recuperar pontos. Esse é o nosso foco. Com recorde mas sem títulos para o clube, esse recorde fica nulo», afirmou.

O técnico portista assumiu que o duelo com o V. Guimarães será «muito apaixonado» e os azuis e brancos vão precisar de «inteligência emocional» para arrancar os três pontos. Conceição reconheceu ainda o bom momento da equipa, que considerou «muito forte».

«Não fujo disso, sei que estamos a jogar bem, mas jogar bem é estar sempre a assentar numa base onde a equipa tenha uma disponibilidade grande no jogo quanto à intensidade, agressividade, na forma como não quer sofrer e a forma agressiva como quer marcar golos. Isso é importante, o resto não conta», rematou.

O FC Porto visita o V. Guimarães este domingo, a partir das 18h00. Pode seguir a partida ao minuto no Maisfutebol.