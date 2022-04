Sérgio Conceição fez nesta sexta-feira antevisão do duelo entre FC Porto e Vizela, referente à 32.ª jornada da Liga 2021/22. A três rondas do final da competição, os dragões precisam de quatro pontos para garantir o título, isto se o Sporting vencer todos os seus compromissos.

Confrontando com o processo de inquérito instaurado ao Portimonense, pelo onze apresentado no Estádio do Dragão, o treinador acabou por incidir sobre os acontecimentos no final do jogo em Braga. «Processo ao Portimonense? Acho que é uma vergonha. É uma vergonha esse inquérito que se abriu a um treinador e a uma equipa»

«É um espelho do futebol português. Há muita gente que vai atrás do que é falado diariamente. Isto tem atingido um nível muitíssimo baixo. Ver árbitros a responderem a jogadores, a insultarem…parece que chama enganador ao Taremi, ao Francisco (Conceição) pergunta ‘hoje não caíste’? Ao engenheiro (Luís Gonçalves), depois de o expulsar, diz-lhe: ‘Agora mete uma providência cautelar’.»

«Vamos ser claros: não tem a ver com a honestidade intelectual deste árbitro. Eu não fui expulso, não vi amarelo sequer. Se lhe dissesse alguma coisa, na hora ele expulsava-me. Olho para isto e não há como contrariar um relatório de um árbitro, eles estão numa redoma. Viu-se há pouco com o Pepe. Não há uma imagem, mas não há hipótese, não há maneira de nos defendermos. Quem é que pode intervir? O Sindicado de Jogadores, olhar para aquilo e intervir? Os jogadores foram insultados em Braga. Ninguém fala disso. Também é importante», acrescentou, não poupando críticas a Hugo Miguel.

Num final de conferência que fez recordar José Mourinho, Sérgio Conceição despediu-se assim: «Contra isso, contra tudo isso, nós vamos fazer tudo para ganhar, para ganhar. Volto a referir, para ganhar.»