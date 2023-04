Depois de ter reduzida a distância para o líder Benfica, com a vitória na Luz, o treinador do FC Porto dá a mesma importância aos pontos em disputa na receção deste sábado ao Santa Clara, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

«Na antevisão do jogo com o Benfica disse que não eram as vitórias, ou os resultados ao fim de semana, que iam dar mais confiança. Isso é adquirido com a qualidade do nosso trabalho. Obviamente que ganhar pontos ao rival que vai na frente é sempre bom, claro que sim. Reduzimos um pouco a distância. Os três pontos da Luz têm a mesma importância dos três pontos com o Santa Clara. Temos de focar no jogo, e antes de mais no treino», referiu Sérgio Conceição em conferência de imprensa.

