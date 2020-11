Já depois de dar conta da indisponibilidade de Pepe para o jogo em Marselha, apesar de o internacional português viajar com a comitiva ao início da tarde desta terça-feira para França, Sérgio Conceição assinalou que Mbemba e Pepe têm um estilo de liderança diferente. O congolês, com a lesão de Marcano, tem sido o outro central mais utilizado e que tem ganho protagonismo na equipa. No Vélodrome, pode ser o patrão do setor mais recuado.

«São personalidades diferentes, o Mbemba um bocadinho mais introvertido que o Pepe, não quer dizer que pela forma como joga não seja também um líder, mas há vários tipos de líder. Uns falam mais, outros menos, há uns mais efusivos, outros menos, mas isso não tem a ver com falta de liderança. Não é por se gritar muito que se é mais ou menos líder», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em França, no Olival.

«Se me perguntar o que gosto mais, posso responder. Agora, há diferentes líderes em campo e precisamos sempre de 11 líderes lá dentro, independentemente da idade e do estatuto. E o estatuto é conseguido com o trabalho diário. Não há jogadores com mais ou menos estatuto. Há aqueles que demonstram diariamente que são líderes e têm estatuto pela capacidade de trabalho que tem, como o Pepe e não pelos 37 anos ou por ter jogado no Real Madrid. Ele é um líder natural, é o primeiro a chegar e o último a ir embora, um profissional fantástico e há muitos aqui dentro e precisamos de mais assim», concluiu, antes de dizer, numa forma mais descontraída, da forma como gosta que os líderes se expressem.

«Gosto sempre das pessoas apaixonadas pela vida, pelo que fazem e gosto que demonstrem as suas sensações e emoções, também porque sou assim (risos). É por aí», disse.

O Marselha-FC Porto joga-se às 20 horas de quarta-feira, no Estádio Vélodrome. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.