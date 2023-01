Pepe termina contrato com o FC Porto no final da presente temporada e surgiram em Espanha informações que apontavam para o interesse de Cristiano Ronaldo em levar o defesa-central para o seu atual clube na Arábia Saudita, o Al Nassr.

O capitão da seleção portuguesa teria sugerido o nome do defesa-central de 39 anos aos responsáveis do emblema saudita. Confrontado com este tema, Sérgio Conceição respondeu com bom humor.

«Pepe? Dizer que o Al Nassr está a fazer, ou quer fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões! Mas não é possível (risos), estão noutro continente. Brincadeira à parte, já sabem, digo sempre que o mercado fica à porta do Olival», disse o treinador do FC Porto.

Sérgio Conceição fez questão de salientar a importância de Pepe, que está atualmente lesionado.

«O Pepe é aquilo que já se disse, é demasiado grande, é demasiado forte a ligação que ele tem aos nossos adeptos. Isso nem se fala, nem se pensa nisso. Pensamos muito nos nossos objetivos, no que temos pela frente e neste momento, na cabeça do Pepe, apesar de estar indisponível para o jogo, é o jogo do Casa Pia», frisou.

Ainda sobre Pepe e o facto de estar em final de contrato em 2023, Conceição insistiu que conta com o central ao mais alto nível e falou de outros jogadores que têm integrado o boletim clínico.

«Conto com ele, com o Zaidu, com o Evanilson, conto com jogadores que neste momento fazem parte do que é a gestão do nosso departamento médico. Teve a infelicidade de se magoar na seleção e agora temos de recuperá-lo. Apesar disso e, como dizia, mesmo não estando fisicamente apto para o jogo, é sempre fundamental no nosso grupo de trabalho», respondeu.

O Casa Pia-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.