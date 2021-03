Pinto da Costa disse numa entrevista recente que o FC Porto quer quer Sérgio Conceição renove e que Sérgio Conceição quer renovar com o FC Porto, pelo que antes do final da época o treinador assinará um novo vículo com o clube.

Confrontado com esta questão, Sérgio Conceição preferiu não comentar as declarações de Pinto da Costa e refugiou-se no discurso habitual: que nesta altura está totalmente focado no que a equipa ainda tem para disputar até final da época.

«O meu futuro passa por fazer a convocatória a seguir, tomar banho, porque também tomo banho, ir para casa e depois apanhar o avião para Portimão. Não comento as palavras do presidente. Ele sabe que estou focado nas competições que faltam, ele falou da Liga dos Campeões, eu acrescento a Liga e é nisso que quero pensar agora», referiu.



Em relação ao duelo da 24.ª jornada, o treinador dos azuis e brancos teceu elogios ao conjunto do Portimonense.



«O Portimonense tem vindo a subir de produção principalmente em casa. Nos últimos jogos teve resultados interessantes: ganhou 4-1 ao Gil e 3-0 ao Tondela. É uma equipa com boas individualidades e forte nos duelos. São agressivos e são quem mais desarmes e amarelos têm na Liga. O coletivo do Portimonense é interessante. A verdade é que na tabela classificativa não está tão bem, mas está a duas vitórias do nono classificado que é o Rio Ave. Vai ser dos jogos mais complicados que vamos ter fora. Não podemos deixar pontos se queremos ter uma palavra a dizer na luta pelo título», referiu.



A viagem a Portimão antecede uma paragem para os compromissos das seleções. Ora, Conceição confessou não gostar de perder jogadores, mas preferiu olhar para o aspeto positivo.



«Há jogadores que estão sobrecarregados e que têm de ir fazer amigáveis a outros países, o que é cansativo. Queria uma pausa com os jogadores todos para recuperar e trabalhar alguns aspetos importantes e dar continuidade ao que temos feito. O lado positivo é ter jogadores em diferentes seleções. Estaremos em comunicação com as diferentes federações e com os seus departamentos médicos», atirou.



A partida em Portimão está agendada para as 18h00, deste sábado.