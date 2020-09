Pinto da Costa partilhou o desejo de acertar em breve a renovação do contrato que liga Sérgio Conceição ao FC Porto.

«Vamos deixar passar este período e temos combinado um diálogo. A minha vontade é que o Sérgio Conceição continue. Vamos deixar passar este período, mas depois da tempestade vem a bonança. Em três anos ganhámos dois campeonatos e é justo que ele continue no FC Porto com tempos mais fáceis Desejo que continue no FC Porto», referiu o presidente dos dragões em entrevista ao Porto Canal, no âmbito dos 127 anos do clube.

Conceição voltou a comparar o atual técnico dos dragões a José Maria Pedroto. «Não há pessoas iguais. Quando comparo Sérgio Conceição com José Maria Pedroto, naturalmente que tenho de considerar que é elogioso para o Sérgio Conceição. É aquilo que tenho constatado por aquilo que convivi com com dois. Tenho pelo Sérgio Conceição uma amizade fraterna. Não digo que o vejo como filho, porque os pais são insubstituíveis, e ainda hoje ele falou deles com emoção, mas tenho uma grande admiração por ele. É de um rigor extremo, mas sempre com racionalidade, interesse e colocando sempre os interesses do FC Porto acima de tudo. Tal como José Maria Pedroto, é capaz de entrar em qualquer guerra e sem medo. São diferentes, mas têm muito de comum no seu trabalho, dedicação, paixão e vontade de estar sempre do lado do FC Porto e de defender os interesses do FC Porto», concluiu.