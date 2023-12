O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, frisou este domingo a importância de ter Pinto da Costa presente no jogo frente ao Sporting, depois do acidente que o presidente portista sofreu na véspera.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Conceição revelou que o dirigente está a recuperar.

«Estive em contacto com o Dr. Carlos Magalhães até tarde, para saber do estado de saúde, e parece-me que está a recuperar. Os votos é que recupere rápido e que possa acompanhar a equipa amanhã [segunda-feira] em Alvalade para ser o elemento importantíssimo como tem sido. Às vezes basta a sua presença sem falar para ser importante para nós. Por isso espero que esteja presente», afirmou.

«Em relação ao presidente penso que teve alta de manhã. Está um bocado inchado, mas entre isso e a vitória em Alvalade, não se importava de sofrer o que sofreu para ganharmos em Alvalade. É uma brincadeira. Penso que está estável e já teve alta esta manhã», acrescentou, mais à frente.