Enquanto Pinto da Costa for presidente do FC Porto, Sérgio Conceição será o homem escolhido para comandar a equipa principal dos dragões.

Pelo menos é essa a vontade do dirigente, revelada em entrevista ao Jornal de Notícias, na qual abordou muitos outros temas.

«Se ele quiser renovar, e espero que sim, será o meu treinador enquanto eu cá estiver. Entendo que é o treinador ideal para o FC Porto, pela sua capacidade, espírito, história e identificação com o clube. Não veio para aqui e identificou-se com o clube como aconteceu com muitos. Ele é do clube», afirmou.

Pinto da Costa diz que os prejuízos provocados pela pandemia de covid-19 são «incalculáveis» e que um clube desistiu de comprar um jogador dos azuis e brancos por causa da quebra financeira provocada pelo novo coronavírus.

«Tínhamos um jogador que foi negociado por uma determinada verba, mas agora o clube que o queria, porque também está em dificuldades, desistiu, pois já não tem capacidade para fazer o negócio», contou.

«Se esse jogador é o Alex Telles? É um dos 25 do plantel, mas por acaso não é esse», garantiu.

A Cidade do FC Porto, diz Pinto da Costa, será financiada por novos investidores, cuja identidade o presidente portista prefere não revelar, e o naming do Estádio do Dragão está a ser negociado.

«Estamos em negociações para isso. Ainda recentemente reunimos com um potencial interessado. Queremos tentar manter o nome de Dragão juntando-o ao do investidor, tal como aconteceu quando a Caixa [Geral de Depósitos] esteve ligada à arena. Não é obrigatório, mas creio que vai ser possível manter o Dragão.»

Candidato a novas eleições à presidência do FC Porto, Pinto da Costa garante que não teria avançado caso Rui Moreira, atual presidente da Câmara do Porto e integrante da sua lista, se tivesse candidatado: «Se o Rui Moreira se tivesse candidatado, embora ele me tenha dito que não o faria, e que eu devia continuar neste período difícil, merecia o meu apoio e eu não avançava, não me teria candidatado. O passado e presente e o amor que tem à cidade e ao FC Porto falam por si.»

