O presidente do FC Porto garante que Sérgio Conceição vai renovar o contrato atual, válido apenas até ao final da época.

«Evidente que no dia em que, 27 de maio, há quatro anos, eu fechei acordo de palavra com o Sérgio Conceição, a minha ideia foi sempre de, como presidente, não queria ter outro treinador, porque estava certo de que ele iria ter sucesso. Consegui acompanhar o crescimento, dele, conhecer o caráter e o amor que tem ao FC Porto», começou por dizer Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.

«O ponto atual é que o Conceição tem contrato com o FC Porto até final desta época e é minha intenção e também dele renovarmos. Ele entendeu e já o disse publicamente que nesta altura quer estar focado na Champions, mas tenho a certeza que no final, ou antes do final da época, faremos novo contrato ou renovaremos contrato, ele é uma peça importante no meu projeto, quando pouca gente acreditava no seu sucesso e eu acreditava cegamente e continuo a acreditar que podemos fazer mais sob o comando técnico de Sérgio Conceição», acrescentou depois.

O líder portista falou também do abraço emocionado ao técnico após o apuramento europeu garantido em Turim.

«Simbolizou, naquele momento, todo o meu agradecimento ao trabalho que o Sérgio tem feito e sobretudo quase que um gesto para o compensar da perseguição em que é permanentemente envolvido», afirmou.

Ponto de situação nas negociações com Otávio e Marega

Assinadas as renovações de Pepe e Sérgio Oliveira, o presidente do FC Porto quer agora «segurar» Otávio e Marega. Pinto da Costa adianta que apenas «detalhes» estão a impedir ainda a assinatura de um novo contrato com o brasileiro, e acredita que Marega também vai prolongar a ligação.

«No começo desta época tínhamos quatro jogadores importantes a terminar contrato: Pepe, Sérgio Oliveira, Otávio e Marega. E decidimos que queremos continuar com os quatro jogadores e eu mesmo decidi que o primeiro tinha de ser o Pepe, pelo que ele significa para o FC Porto, porque toda a gente sabe e eu, melhor do que ninguém, o que ele podia ter ido auferir, se em vez de optar por voltar ao FC Porto, tivesse continuado no estrangeiro, iria ganhar no mínimo três vezes mais. E veio por paixão, pelo FC Porto. Entendi que o passado dele, esta atitude e o dia-a-dia de como ele vive o FC Porto, que tinha de ser o primeiro a renovar. E quando muita gente pensava que era mais um ano, renovou por dois anos. E ele tem provado nos últimos jogos que, se calhar, daqui a dois anos, estamos a renovar outra vez. Com o Paços de Ferreira, correu mais de dez quilómetros, é notável», começou por dizer o líder portista, em entrevista ao Porto Canal.

«Com Sérgio Oliveira, já renovámos. O Otávio estamos em conversações diretas com os empresários, estamos perto de chegar a um acordo e com o Marega já comunicámos que estamos interessados em renovar, o empresário tem tido dificuldades em deslocar-se devido à pandemia», acrescentou depois.

Questionado sobre o que faltava para Otávio renovar, Pinto da Costa falou em «detalhes», antes de desenvolver a ideia relativamente a Marega: «Quando o empresário puder vir, negociaremos.»