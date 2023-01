Sérgio Cocneição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport TV após o empate com o Casa Pia (0-0), no Estádio Nacional, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«[Sente que foram dois pontos perdidos?] Evidente, não faz sentido essa pergunta.

[O que faltou para ganhar? Colocou vários homens na frente] Faltou aquilo a que chamo energia positiva, a ponta de sorte que temos de ir buscar. Devíamos, durante o jogo todo, ter definido melhor. Percebemos, na primeira parte, onde estava o espaço que podíamos e devíamos explorar. Fomos muito precipitados à entrada do último terço, não fizemos uma boa primeira parte. Entretanto, houve a expulsão, o Casa Pia fez o que lhe competia. Sendo uma equipa com uma boa organização defensiva, remeteu-se ao seu terço defensivo com galhardia, muita vontade de agarrar este pontinho.

Nós fomos criando situações atrás de situações, podíamos ter feito golos, mas dá-me a sensação, a sensação que tinha no banco, é que devíamos estar mais em termos de mentalidade. Podemos ter talento, uma organização fantástica, ser uma equipa intensa e querer muito ganhar, mas depois é preciso fazer. É preciso meter dentro do relvado, respeitar quem nos vem ver, faz 300 quilómetros para vir aqui e pagam bilhete, a começar por mim, que sou o responsável juntamente com os jogadores, porque podíamos ter feito mais, apesar de ficar evidente que tivemos imensas oportunidades de golo que podíamos ter feito para ganhar o jogo hoje.

[O que significa cair para o terceiro lugar?] Como ontem não fiz festa na antevisão ao jogo e não disse que o campeonato estava perdido ou ganho, continuo a dizer que há muitas jornadas e pontos pela frente, mas há pormenores que temos de mudar se queremos ser competitivos até ao fim, defender o escudo de campeão nacional e ganhar o campeonato outra vez. Volto a dizer, não estávamos em grande recuperação e agora não está nada perdido. Estamos na luta.

[Ultrapassaria Pedroto como o treinador com mais vitórias no FC Porto. Pensou nisso antes da partida?] Não. Não penso em recordes pessoais. O meu objetivo é fazer o melhor para ganhar o jogo e que seja mais uma etapa importante – como devia ter sido hoje - para nos permitir continuar no segundo lugar e podermos olhar para a frente de forma positiva, sabendo que há muitos jogos em disputa e, hoje, com maior ou menor dificuldade, e percebendo a valia do adversário pelo que tem feito no campeonato, ganhar o jogo.»