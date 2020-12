Em 13 edições da Taça da Liga, o FC Porto nunca venceu a competição que teve início na temporada 2007/2008. À quarta temporada nos azuis e brancos, Sérgio Conceição continua a tentar ser o primeiro técnico a fazê-lo pelo clube. Não esconde que gostava de o fazer, mas sublinhou, em simultâneo, o «prazer» que teria em vencer a I Liga, que é prioridade, além do adversário que calhou em sorteio nos «oitavos» da Liga dos Campeões.

«Prazer especial daria ganhar o campeonato e ganhar à Juventus. Ganhar a Taça da Liga é um prazer também, porque é um título, mas o principal objetivo é o campeonato. Se gostava de ser o primeiro treinador a ganhar a Taça da Liga para o clube, gostava. O nosso trajeto na Taça da Liga tem sido bom, não tem sido excelente, mas o único jogo que perdemos nos 90 minutos foi com o Braga, aos 90+3’ ou 90+4’», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival, esta terça-feira.

«Valorizamos esta competição, queremos ganhá-la e, para estar presente na ‘final four’, temos de ganhar o difícil jogo que temos amanhã. O meu 11 inicial é com o intuito de ganhar o jogo, sem dúvida. Se me dá um prazer especial, o prazer de ganhar um título, sem dúvida. No final contam os títulos e nós festejamos títulos. Amanhã é um jogo importante, mas depois ainda falta a meia-final e a final, se lá chegarmos», antecipou.

Depois da derrota em Paços, a 30 de outubro, o FC Porto somou oito vitórias e um empate – ante o Manchester City no Dragão (0-0) – e Conceição diz que o trabalho em resposta a essa derrota é «refletir sobre o que não correu tão bem e olhar para o ciclo de jogos decisivos nas diferentes competições». «Anormal é não ganhar para nós, normal tem de ser ganhar», frisou.

O FC Porto-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.