A terceira lesão de Pepe na época, sofrida contra o Sp. Braga, deixa o FC Porto com apenas dois defesas centrais disponíveis: Mbemba e Fábio Cardoso.



Questionado sobre esta situação, até por ser reincidente, o treinador dos dragões assumiu estar «preocupado» e falará com o presidente para procurar «soluções internas» ou «externas» em janeiro.



Sérgio Conceição foi bastante claro nessa necessidade, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Rio Ave, que marcará a despedida dos azuis e brancos da Taça da Liga [quarta-feira, 21 horas].



«Houve conversas com o presidente e o engenheiro Luís Gonçalves no inico da época sobre o que era ter estes quatro centrais. O Pepe tem 38 anos, o Marcano está acima dos 30 e vinha de uma lesão grave e longa, e o Mbemba está no último ano de contrato, apesar do seu grande profissionalismo.»



O treinador dos vice-campeões nacionais disse preferir trabalhar com «cinco centrais» e por isso sente que está «um bocadinho curto» nas opções para a função.



«O Fábio [Cardoso] tem dado uma boa resposta e temos trabalhado com outros para a posição. Preocupa-me, sem dúvida nenhuma, esta situação. O Pepe é um super profissional e tudo faz para não sofrer estas lesões. Há um ano isto não sucedia com ele. Voltarei a falar com o presidente e teremos de colmatar com soluções internas, se não houver soluções externas.»