Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na flash interview da SportTV1, após o empate frente ao Sporting (2-2), em jogo da quarta jornada da Liga:

[Reação à partida] «Contávamos com a vitória. Foi um bom jogo, uma primeira parte com muita intensidade, em muitos momentos muito bem jogada. Tivemos várias situações de golo, o Sporting também criou uma ou outro oportunidade, que até partiram mais da nossa falta de concentração individual. Na segunda parte demos mais iniciativa ao Sporting, a equipa na saída para o ataque perdeu algumas bolas que normalmente não perde. E depois quando os jogadores começaram a ficar desgastados mudámos, mas não melhorámos, tirando na substituição do Taremi. O segundo golo do Sporting reflete o jogo, tivemos alguma falta de agressividade que não é normal. Algumas pessoas perguntam porque é que jogam os que estão cá há muito tempo e hoje está aqui a resposta.

[Adaptação dos novos jogadores] «É preciso tempo, muitas vezes subvalorizamos o nosso campeonato. É preciso perceber que aqui há bom jogadores e bons treinadores. É preciso trabalhar e correr, e para perceber a identidade do FC Porto leva algum tempo. Quem não entender, não pode estar aqui no nosso grupo.

[Resposta à derrota com o Marítimo] Acho que fizemos um bom jogo, estou desiludido. Provavelmente o Sporting está contente por ter empatado, mas eu estou desiludido.»