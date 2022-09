Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que foram identificados os presumíveis autores do apedrejamento ao carro onde seguiam elementos da família de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.

O incidente ocorreu na passada terça-feira, após a goleada caseira sofrida pelo FC Porto, diante do Club Brugge, em jogo da Liga dos Campeões (0-4).

Ao sair do Estádio do Dragão, o carro conduzido pela esposa de Sérgio Conceição foi apedrejado e ficou com um vidro partido. O técnico não seguia na viatura, mas na mesma estava o filho Rodrigo, suplente não utilizado nesse encontro, e também outro filho, Moisés.

Em comunicado divulgado posteriormente, o FC Porto condenou o episódio e lamentou a «falta de proteção» das autoridades.

