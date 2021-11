No dia seguinte a Fábio Vieira ter rubricado novo contrato com o FC Porto, até 2025, Sérgio Conceição salientou que não se sente «mais ou menos feliz com renovações»

«Olhamos para o plano desportivo. Os jogadores no plano emocional estão diferentes, ficam agarrados pela situação, mas não posso dizer que fico muito contente porque um jogador renovou o contrato e na conferência seguinte dizer que não olho para a duração dos contratos. Tenho muitos jogadores a acabar contrato este ano e nem olho para isso. No plano desportivo, digo: “O jogador este ano está cá? Então, vamos trabalhar com ele"», afirmou Conceição na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Feirense, para a Taça de Portugal, que decorreu ao início da tarde no Olival.

O técnico portista elogiou, ainda assim, o esforço do clube: «Agora, o clube está a fazer um trabalho muito bom nesse sentido. Não é o primeiro jovem que renova, mas renova não por ser jovem, mas porque tem qualidade para fazer parte da equipa principal do FC Porto.»

Conceição foi recordado ainda sobre um episódio no jogo da época passada, em fevereiro, contra o Boavista, em que retirou Fábio Vieira e João Mário ao intervalo e teceu algumas críticas no final.

«Os jovens e os menos jovens, hoje em dia, por muito duro que se seja, na mesma noite, com o Fortnite e com a Playstation, já perderam um bocado daquilo que é a mensagem. Há uma exigência diária e há que interiorizar a mensagem, o que acho importante para se ter sucesso no futebol, nomeadamente jovens com qualidade técnica. No entanto, existem situações importantes no jogo deles. É isso que tentamos passar», concluiu.