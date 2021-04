A primeira reunião de treinadores da Liga foi realizada a 23 de março, numa iniciativa do organismo que gere o futebol profissional. Nesta sexta-feira, Sérgio Conceição aplaudiu a medida, mas considerou que o encontro devia ter tido mais intervenientes.



«Foi importante a nossa reunião de treinadores mas faltam alguns intervenientes no jogo e alguns departamentos também. Não vale a pena ter treinadores e Liga a debater o tempo útil, por exemplo. A APAF também devia estar presente para isso. Para além disso, a Federação também devia estar presente. Termos as meias-finais da Taça a duas mãos é algo que deve ser discutido, porque cada semana limpa é muito importante», começou por dizer o treinador do FC Porto.



Sérgio Conceição colocaria ainda outros elementos na discussão: «Deviam estar presentes igualmente os departamentos médicos. É importante perceber o que os treinadores pensam, mas são precisas também outras pessoas para se conseguir melhorar. Discutir o tempo útil de jogo, calendarização, etc.»



«Normalmente sou convocado pela UEFA para as reuniões de treinadores, já há três anos que falamos de questões importante. Mas depois, ficamos mais paradinhos do que andamos para a frente. Se não se der o passo em frente, não adianta», rematou o técnico portista.