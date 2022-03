Rúben Semedo estreou-se pela equipa principal do FC Porto na última quinta-feira, frente ao Lyon, entrando para o lugar de Pepe, que foi submetido a uma intervenção cirúrgica na sequência de um choque nesse jogo da Liga Europa.

Poderá ser o reforço de inverno ser encarnado como primeira alternativa no eixo da defesa a Pepe, que não tem como certa a recuperação para a receção ao Tondela?

Sérgio Conceição não abre o jogo.

«O Rúben está a evoluir da forma que nós pensamos, com o mais importante: a aceitação dele para perceber que tem passar por um período de adaptação a novas exigências e métodos de trabalho. Está muito melhor. Se não, não tinha entrado contra o Lyon. Mas isso não tem que ver com ser o número 2 ou 3, mas sim com as características do jogo e do jogador. Contra o Lyon, achei que era melhor o Rúben. Provavelmente, se não jogar o Pepe amanhã, poderá jogar o Fábio Cardoso, nada o impede. Depende do plano de jogo», afirmou o técnico do FC Porto na conferência de antevisão do jogo, aproveitando para dar um exemplo: «Se olharmos para os avançados, o Fábio Vieira chegou a jogar na frente e ficaram avançados de raiz no banco.»

O FC Porto recebe o Tondela este domingo, a partir das 18 horas. Siga este jogo da 26.ª jornada da Liga AO MINUTO no Maisfutebol.