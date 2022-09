O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que o guarda-redes brasileiro Samuel Portugal é um «valor» para o plantel dos dragões, avaliando como «interessantes» as últimas épocas que o ex-Portimonense tem realizado.

O atleta de 28 anos, que estava no Portimonense desde 2018, foi o último reforço confirmado para o FC Porto antes do fecho do mercado e chega num verão em que o argentino Agustín Marchesín saiu, para o Celta de Vigo.

«Em relação ao Samuel, tínhamos dois ou três guarda-redes referenciados. É um guarda-redes que, a par de outros, tem feito épocas muito interessantes e é um valor interessante para vir para o FC Porto ajudar. Depois da saída do Marchesín, era natural que fôssemos buscar alguém, fomos buscar o Samuel», disse Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 5.ª jornada, ante o Gil Vicente, em Barcelos (sábado, 20h30).

Samuel junta-se a Diogo Costa e a Cláudio Ramos nas opções-base para a baliza.