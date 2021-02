André Horta falou sobre as dificuldades das equipas portuguesas, em termos de ritmo de jogo e exigência dos testes semanais, para defrontarem adversários de grandes campeonatos europeus e Sérgio Conceição aproveitou a «boleia» dada na véspera pelo jogador do Sp. Braga, após a eliminação frente à Roma, para abordar o pouco tempo útil de jogo no futebol nacional.

«O André Horta diz enquanto não mudarmos a mentalidade aqui em Portugal de por tudo se parar o jogo e se perder tempo. E fica difícil. Tive reuniões na UEFA e um dos temas mais importantes que se debate na UEFA é o tempo útil de jogo. E Portugal está na cauda», afirmou o técnico portista, acrescentando: «Na Europa enfrentamos adversários com uma valia acima da média, intensidade enorme – porque, por exemplo, o campeonato italiano é diferente dos testes semanais que temos aqui. E é também cultural.»

Conceição aproveitou para dar um exemplo e pegou no último duelo com o adversário do clássico: «Na meia-final [da Taça da Liga] com o Sporting tivemos quatro faltas ofensivas e livres laterais ou frontais porque gritaram na área e o árbitro marcou. Em dois deles nem estava a olhar para a zona em que caíram jogadores do Sporting. Já que o Sporting está preocupado com penáltis, nós estamos preocupados com os gritos. É também importante isso para que o futebol português melhore», afirmou Conceição, rematando: «Se calhar, a melhor coisa é quando a bola vem no ar é “Aiiii…” e chão. O árbitro deixe rolar e depois, se houver falta, o VAR que marque falta ofensiva.»

O FC Porto recebe o Sporting às 20h30, em jogo da 21.ª jornada da Liga.