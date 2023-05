O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reforçou esta quarta-feira que não revela quem, para si, está mais forte entre as três equipas que ainda podem ser campeãs (Benfica, FC Porto e Sp. Braga) e justificou que, se o fizesse, iriam dizer que, ou estaria a ser arrogante, ou não estaria a dar moral ao seu plantel.

Após a vitória de domingo ante o Boavista, por 1-0, Conceição disse que sabia quem está mais forte, mas não quis «responder».

«Foi aquela pergunta que me deixa entre a espada e a parede. Se eu vou dizer que é o FC Porto, vão dizer: “Este artista e tal, uma arrogância e não sei quê…”. Se vou dizer que são as equipas adversárias, vão dizer: “Então mas este gajo não dá moral à equipa que tem”. Por isso é que não respondi e não vou responder. A forma das equipas, às vezes, muda de um jogo para o outro», atirou Conceição, em conferência de imprensa, no lançamento do jogo com o Famalicão.

O encontro ante os famalicenses vai ser o 322.º de Conceição à frente do FC Porto, número que iguala os jogos de José Maria Pedroto ao leme dos azuis e brancos. Conceição, a propósito desse registo, desvalorizou e explicou que o foco está em superar os famalicenses para dar mais uma final da Taça de Portugal ao clube.

«Igualar o Sr. Pedroto obviamente deixa-me orgulhoso, à equipa técnica e jogadores, mas o resultado para mim é tão importante que desvalorizo muito esses números. Se calhar, um dia mais tarde, olho para trás e digo: realmente existem números interessantes. Mas, neste momento, não me diz absolutamente nada. Não quero fazer comparações e olhar para uma figura que está bem lá em cima e eu estou aqui eu a trabalhar, a fazer pela vida para tentar ganhar o jogo, para que as coisas corram bem e para dar aos sócios e adeptos mais uma final», apontou.

O FC Porto-Famalicão está agendado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.