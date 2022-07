O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apontou esta sexta-feira à necessidade de, em parte, haver uma reinvenção na transição de épocas desportivas, para que a equipa evolua e mantenha motivação para lutar por títulos

O FC Porto alcançou os títulos de campeão nacional e da Taça de Portugal em 2021/22 e Conceição foi questionado sobre se tinha algo de diferente preparado para dar mais motivação ao plantel no início da época 2022/23. O técnico acabou por dar o exemplo de Otávio, um dos jogadores com quem trabalha há mais tempo.

«Temos de reinventar todos os anos, o Otávio há seis anos que trabalha comigo. Se eu fosse igual ao que era há seis anos com o Otávio, ele já nem me ouvia depois de dois segundos de conversa. Temos de andar sempre à procura de coisas diferentes, no discurso, na forma de motivar, temos de respeitar o que somos na nossa essência e isso eu faço e não abdico, é inegociável para mim. Depois, há todo um trabalho que nós fazemos para que cada ano seja um ano com a mesma dedicação e ambição, mas com a mesma essência, isso é fundamental», respondeu Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, da Supertaça.

Conceição disse ainda que o sucesso do FC Porto não foi só «na raça e no grito» e elogiou o trabalho de todos os departamentos do clube.

«Às vezes colam o selo, e já é hábito em Portugal - porque nós somos apaixonados e vibramos com o jogo - que é na raça e no grito, não é nada disso», defendeu.

O FC Porto-Tondela tem início às 20h45 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.