O FC Porto está há 16 jogos seguidos sem perder (15 vitórias e um empate com o Man. City) e venceu os últimos quatro jogos frente ao Benfica. O dado porém não é relevante para Sérgio Conceição, que desvalizou por completo as estatísticas na antevisão do clássico.

«Espanta-me estas estatísticas. Não conta nada. Zero. História do jogo somos nós que a vamos escrever. Depende do que fizermos. Não depende de nenhuma estatística. Não ligo absolutamente nada», começou por dizer o técnico campeão nacional, que voltou ao tema noutra pergunta: «O melhor momento da época e essa margem de crescimento vamos vê-la amanhã. Se não ganharmos amanhã, já temos aqui umas pistolas e umas fisgas apontadas… Hegemonia é o próximo jogo», acrescentou o treinador.

«A preparação do jogo é perceber como o Benfica vai jogar, o que fizemos de bem ou não na Supertaça contra o Benfica. O que o treinador adversário tentou contrariar. Como poderá ser amanhã a equipa do Benfica em função da sua dinâmica em posse. Isto é que é a preparação do jogo. Com que cara é que eu chegou ao pé dos jogadores e digo 'vocês sabem que ganhámos ali, portanto façam o mesmo'? Isto não existe», sublinhou também.

Ainda sobre as expectativas em relação ao jogo de amanhã, Conceição diz esperar «um jogo dentro do que são os clássicos. Jogos competitivos, intensos. Difíceis para as duas equipas. Normalmente até para as três»: «Impacto nas contas do título? É uma final, mas também falei em final com outras equipas. Com o Famalicão, por exemplo, também falei em final. Todos os jogos. Vamos passar pela Taça de Portugal, na Taça da Liga, pela Champions e no campeonato não podemos perder mais pontos pela distância para o primeiro classificado. Se perdermos mais fica difícil a luta pelo título.

O FC Porto defronta o Benfica esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, pelas 21 horas, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga.