Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash interview à Sport TV, após a vitória em casa do Paços de Ferreira, por 2-0, na 29.ª jornada da Liga:

«[Faltou "pólvora" na primeira parte, mas o FC Porto resolve o jogo na segunda] Houve, no início do jogo, uma ou outra situação de erros individuais e o Paços aproximou-se da nossa baliza, depois tomámos conta do jogo. Paços bem organizado defensivamente, a fazer um bom jogo, agressivo no jogo, se estiver sempre desta forma, com esta atitude, dificilmente desceria de divisão, porque tem boas individualidades, jogadores interessantes. Fomos procurando dar à equipa aquilo que tinha de ser para procurar o espaço. Não era fácil. O Uilton estava a acompanhar as investidas do Manafá e a ser o quinto homem da linha defensiva, ao contrário do que costuma ser o Rui Pires a baixar e encaixar no meio dos centrais, estávamos à espera de uma cosia ou outra, tínhamos preparado, pois essa largura era importante. Depois dessa largura, tínhamos de procurar espaços nas costas e conseguimos. Há o lance do Taremi, que provavelmente há falta sobre ele dentro da área, mas há outros lances onde críamos perigo. Tivemos três ou quatro ocasiões na primeira parte, podíamos sair para o intervalo por cima do marcador. Houve boa réplica do Paços, bem organizado, defensivamente muito concentrado.

Na segunda parte, o Paços com um jogador a menos, não facilitou, porque por vezes é mais difícil e podemos recuar no tempo e olhar para o jogo com o Casa Pia, mas fomos inteligentes, pacientes a procurar o golo e chegou. Mas falhámos mais cinco ou seis ocasiões claríssimas. Poderíamos acabar o jogo mais descansados, mas é uma boa vitória justíssima num bom jogo da equipa. Era importante ganhar, mas jogar bem também. Era importante termos uma dinâmica em posse que não tivemos contra o Santa Clara e trabalhámos muito sobre isso. Estou muito contente com os jogadores.

[Mensagens de calma a partir do banco] Também preparámos o jogo nesse sentido. Como o Vítor [Bruno] e o Dembelé são mais calmos do que eu e damos moral aos jogadores, porque é importante ter essa frieza e calma. Eu, muitas vezes, como vivo o jogo de outra forma, já são um bocadinho mais agressivo na abordagem ao jogador, mas já me conhecem e não levam a mal. Também é um jgoo de equipa técnica, cada um tem o seu papel e estava definido isso por nós. Acalmar, perceber que estávamos a fazer as cosias bem e era uma questão de tempo.

[Há duas semanas podia ficar a 13 pontos da liderança, agora está a um] Não muda nada, temos de ganhar os nossos jogos, estamos a um ponto, mas neste momento um ponto não nos diz nada. Queremos ter mais um ponto do que o adversário em maio. Não dependemos de nós, dependemos do que fazemos diariamente para conquistar os três pontos em cada jogo.

[Ver que os líderes de outras ligas europeias estão a perder a vantagem dá-lhe alento?] O alento, motivação e confiança vem do nosso trabalho diário e não de outras ligas ou outras equipas. Baseia-se no que temos, que é qualidade nos diferentes departamentos. Os adversários não têm de nos dar motivação, temos de ser nós a conquistá-la com o nosso trabalho.»