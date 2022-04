O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não escondeu a felicidade pelo apuramento de Portugal para a fase final do Mundial do Qatar, do qual se sente, em pequena parte, responsável.

«Todos os treinadores que têm jogadores nas seleções têm a sua pequena fatia de mérito, mas o mérito maior é todo do Fernando Santos e da sua equipa técnica, além dos jogadores que entraram num espaço de seleção e que puderam, dentro da estratégia definida por Portugal e pelo Fernando Santos, dar o melhor e ganhar os jogos. Obviamente faço parte dos 11 milhões que ficam extremamente felizes. É mais por aí e pelos jogadores do FC Porto que vão à seleção e podem ajudar a seleção a qualificar-se. Mandei uma mensagem ao Fernando para o felicitar e a toda a seleção, incluindo os dirigentes, por esta passagem merecida a uma fase final do Mundial que é absolutamente importante», sublinhou em conferência de imprensa.

O treinador dos azuis e brancos assumiu ainda que Otávio regressou «super motivado» e «numa excelente forma física e emocional», antes de abordar o caso particular de Diogo Costa, que assumiu a titularidade na baliza da seleção nos dois jogos do play-off.

«Uns dão continuidade ao que tinham feito e, apesar da idade, continuam a demonstrar grande capacidade e qualidade. Outros estrearam-se, outros [jogaram] a titulares num jogo que era super importante para a seleção, como o Diogo. Ficamos todos contentes, participamos nessa mesma evolução, mas o principal é o Diogo. Trabalha aqui diariamente para evoluir para ser melhor hoje do que ontem. É o nosso trabalho e é o deles. Ficamos felizes por representarem as seleções e ficamos mais felizes ainda quando o fazem no clube e conseguem ganhar título», rematou.

