Sérgio Conceição viu um cartão amarelo no Boavista-FC Porto (0-1) e atingiu uma série de cinco, cumprindo castigo no próximo jogo dos dragões, frente ao Santa Clara.

«Parece que a única maneira de acalmar os treinadores é dar-lhes um amarelo. Eu só disse que era penálti. Foi o que disse ao quarto árbitro: deixou-me de fora do próximo jogo por nada», disse o treinador do FC Porto.

O técnico considera que os desabafos fazem parte do jogo: «Tenho de ver o jogo de boca fechada, de braços atados? No lance do Evanilson, limitei-me a dizer que era penálti. É normal. É assim que os treinadores vivem os jogos, quase todos.»

«O que vale é que eu tenho uma equipa técnica invencível», rematou Sérgio Conceição, a propósito do registo de Vítor Bruno no banco do FC Porto.