Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garante que Diogo Costa não ficou abalado pelo erro no lance do golo de Marrocos frente a Portugal, nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2022.

O guarda-redes está de volta ao Olival e pode ser opção para o jogo desta sexta-feira frente ao Vizela, para a Taça da Liga. Na conferência de imprensa, perguntaram ao técnico se Diogo Costa precisava de «colinho»

«Colinho? Ele é pesado», reagiu de pronto Sérgio Conceição, com uma gargalhada.

«O Diogo é um excelente profissional, um rapaz muito dedicado, com enorme talento, que apenas precisa de retomar os trabalhos. O verdadeiro colinho é aquele que acontece no treino. O Diogo está bem, como estão os outros, em termos emocionais», assegurou.

De resto, o treinador do FC Porto evitou fazer comentários sobre a prestação de Portugal no Mundial 2022. Em termos clínicos, os internacionais portugueses Diogo Costa e Otávio estão aptos, ao contrário de Pepe, que deve voltar a 28 de dezembro.

Stephen Eustáquio regressou igualmente lesionado do Qatar. Os dragões já não têm jogadores em prova no Campeonato do Mundo, ao contrário do Benfica, que conta com os argentinos Otamendi e Enzo Fernández no jogo decisivo da competição.

«Se o Mundial foi mais positivo ou negativo para nós ou para os rivais, é um balanço que só devemos fazer mais tarde. A nível emocional, é verdade que o rival, o Benfica, ainda tem lá dois jogadores, com muito mérito deles. Em termos de desgaste, será diferente. Como disse, devemos fazer o balanço mais à frente. Há sempre aspectos positivos e negativos», explica.

Sérgio Conceição, aliás, salienta o trabalho de planeamento realizado no início da época. «Quando iniciámos a época sabíamos deste compromissos e desta pausa. Nós já nos demos bem com outros cenários diferentes, como foi o da pandemia. Nós, os diversos departamentos do FC Porto, estamos atentos e trabalhamos bem. Depois, só os títulos dizem se trabalhamos muito bem ou apenas bem», rematou.