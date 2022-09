O FC Porto foi multado em 10.200 euros devido à ausência de Sérgio Conceição na flash interview após o empate a uma bola no reduto do Estoril, no passado sábado.

Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgado esta terça-feira, o treinador portista incorreu no «incumprimento de deveres relativos à realização das entrevistas regulamentares».

No relatório do jogo, o delegado da Liga relatou que Conceição não prestou declarações devido às perguntas feitas pelo jornalista da estação televisiva que transmitiu o encontro a Mehdi Taremi depois do apito final.

«Reportou-nos o delegado do FC Porto, Eng.º Luís Gonçalves que a motivação para tal foram as perguntas feitas ao jogador Taremi durante a Super Fash», lê-se.

Além do castigo aplicado ao clube, Conceição também foi multado em 612 euros.

O treinador dos campeões nacionais, recorde-se, também não prestou declarações à comunicação social na sala de imprensa do Estádio António Coimbra da Mota.

Sérgio Conceição tem estado em silêncio desde o apedrejamento ao carro conduzido pela esposa - e no qual seguiam também os filhos Rodrigo e Moisés -, após a goleada sofrida na receção ao Club Brugge, para a Liga dos Campeões.