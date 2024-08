Depois de muitas mensagens dirigidas a Pepe, lendário defesa-central que anunciou esta semana a aposentadoria, surgiu uma das mais aguardadas - a de Sérgio Conceição. O ex-treinador do FC Porto orientou o futebolista nos últimos cinco anos.

«Fechou-se um dos melhores capítulos de sempre do futebol. Um grande profissional, um enorme homem, um jogador como poucos houve neste desporto, que tanto amamos. Em 5 anos, foram 9 troféus que juntos contribuímos para o Museu do FC Porto. Muitas vitórias, muitas conquistas. Dia após dia, a dar o exemplo no Olival. A mostrar o que é ser Porto, ser profissional, ser de elite», escreveu Sérgio Conceição nas redes sociais.



Mas o treinador quis destacar outra vertente: «Mas o que fica acima de tudo é a convivência ao lado de um dos melhores que já treinei, um super atleta, uma máquina competitiva. Obrigado por tudo Capitão», terminou Sérgio Conceição.

Pepe fez oito temporadas e meia de azul e branco, com uma primeira passagem entre 2004 e 2007 e uma segunda entre 2019 e maio passado. Ganhou doze títulos com o FC Porto.