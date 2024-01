Sérgio Conceição recorreu às suas redes sociais para deixar uma mensagem enigmática. O treinador do FC Porto partilhou uma publicação de outra conta no Instagram «Às nove», com a seguinte frase:

«Há dias em que precisamos muito de fechar os olhos, respirar fundo e reunir todas as forças para recomeçar.»

A mensagem não tem destinatário aparente, mas foi escrita poucas horas depois de ter vindo a público mais um excerto da entrevista de Pinto da Costa à RTP, em que o presidente do FC Porto garante que todos os reforços tiveram validação do treinador, algo que não corresponde à verdade.