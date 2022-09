Chamado a palco na Gala Quinas de Ouro para receber a distinção atribuída ao FC Porto pela dobradinha conquistada em 2021/22, o vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, aproveitou o discurso para elogiar Pinto da Costa e Sérgio Conceição.

«Queria agradecer à FPF [Federação Portuguesa de Futebol] por esta distinção. Foi um ano a todos os níveis notável, um trabalho em equipa de excelência, com um presidente que é o mais medalhado do mundo e uma inspiração diária, o melhor treinador português da atualidade e jogadores que encarnam na perfeição aquilo que é o espírito do dragão. Temos uns adeptos incríveis, que nos apoiam de forma incondicional e que têm tido um papel também muito importante», vincou o dirigente portista.