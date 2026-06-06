Em entrevista exclusiva ao Maisfutebol, TVI e CNN, que será exibida na íntegra na próxima semana, Sérgio Conceição recordou a atribulada saída do Dragão, na sequência da vitória de André Villas-Boas nas eleições para a presidência do clube, em 2024.

O antigo treinador dos dragões assume que gostaria de ter tido adeus ao FC Porto de outra forma e garante que a primeira coisa que disse ao atual presidente André Villas-Boas, com quem assume não ter qualquer relação atualmente, foi que o contrato que tinha assinado antes do ato eleitoral, com Jorge Nuno Pinto da Costa, não tinha validade.

Sérgio Conceição passou sete temporadas como treinador do FC Porto, período durante o qual conquistou um total de 11 troféus, um recorde do clube.

Na última época, o técnico português, de 51 anos, orientou os sauditas do Al Ittihad.