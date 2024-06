Sérgio Conceição já não é treinador do FC Porto, confirmou o Maisfutebol.

O acordo foi alcançado esta segunda-feira, após uma reunião no Porto entre advogados do técnico e da SAD azul e branca, liderada por André Villas-Boas.

O técnico de 49 anos deixa os dragões sem exigir qualquer compensação financeira, segundo foi possível apurar, abdicando do contrato por quatro épocas assinado ainda com Pinto da Costa, no passado dia 25 de abril, a dois dias do ato eleitoral no FC Porto, que elegeu André Villas-Boas.

Sérgio Conceição deixa o cargo depois de sete épocas no comando técnico dos dragões, em que conquistou onze títulos. A saber: três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Taça da Liga.

De referir que Conceição teve uma reunião pessoalmente com o presidente do FC Porto, na passada quarta-feira, tendo saído desagradado com a possibilidade do seu adjunto Vítor Bruno lhe vir a suceder no banco portista. Nos últimos dias, outros elementos da equipa técnica de Conceição bem como a sua família manifestaram-se publicamente sobre a sucessão, tendo também Vítor Bruno emitido um comunicado em que se defendeu das acusações de traição.

Depois da polémica, o técnico, que esteve de férias no Algarve, decidiu faltar à reunião desta segunda-feira com André Villas-Boas, mas instruiu o seu advogado a reunir-se com os representantes legais do FC Porto para chegar a um acordo para a sua saída, o que acabou por acontecer.