O FC Porto joga no reduto do Olympique Lyon para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Após o desaire no Estádio do Dragão (0-1), o líder do campeonato português quer alterar o rumo da eliminatória em França.

O pontapé de saída do encontro está agendado para as 20h00 desta quinta-feira e Sérgio Conceição promete uma equipa determinada a conquistar o triunfo para seguir em prova. O apuramento para os quartos de final irá aumentar a exigência no calendário da equipa em Abril, mas o treinador prefere continuar na Europa.

«Não conheço esse bálsamo, sinceramente, de partir de um resultado negativo para algo positivo. Claro que um calendário muito carregado numa altura decisiva, em que estamos a lutar pelo mais importante, o campeonato, pode ser negativo para nós, mas não há derrota que possa ser positiva», começou por dizer.

Sérgio Conceição considera que vencer é sempre importante, mesmo anunciando uma equipa com alterações no onze: «Não acho que nenhuma derrota me possa dar moral para alguma coisa, antes pelo contrário. A dinâmica de vitória é importante.»

«Posso abrir um pouco o jogo, haverá algumas alterações no onze e é importante para os jogadores terem essa dinâmica de vitória, fazer um bom jogo, passarmos a eliminatória. Depois, a seu tempo, falaremos do Boavista, um jogo que é mais uma final, crucial para o nosso objetivo principal», concluiu o treinador do FC Porto.

O FC Porto defronta esta quinta-feira o Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. No Dragão, os franceses venceram por 1-0, graças a um golo de Lucas Paquetá. A partir das 20h00, pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.