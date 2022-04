Sérgio Conceição quer um FC Porto em alerta este sábado para a receção ao Portimonense, em mais uma «final» na luta pelo título. A equipa algarvia só venceu uma vez em 2022, mas o treinador aponta para o registo fora de casa da equipa comandada por Paulo Sérgio.

«O facto de ser um jogo que representa uma final para nós. Num jogo tudo pode acontecer. Temos de olhar para este Portimonense, não para os últimos meses, mas sim para aquilo que é o Portimonense no seu todo. Isto é, nos jogos fora, o Portimonense estava em sexto lugar, com quinze golos marcados, quinze sofridos», começou por destacar o treinador do FC Porto em conferência de imprensa.

«É uma equipa consistente, tem alguns jogadores de fora, é verdade, e isso cria alguma indefinição até na nossa preparação em relação aos pormenores que trabalhamos em função do adversário. A experiência de uma equipa técnica já batida na I Liga, portanto, espera-nos mais um jogo difícil. Caberá ao FC Porto fazer tudo para ganhar os três pontos importantes», acrescentou ainda.



O técnico portista desvalorizou ainda o facto de os dragões entrarem em campo primeiro que o Sporting, segundo classificado que recebe o Benfica, no domingo.



«Nos clubes que estão habituados a lutar pelo campeonato nacional não interfere na prestação dos jogadores. Não acredito nisso. Jogámos umas vezes antes, outras depois, inclusive em situações em que estávamos atrás e não foi por aí. Essa conversa nem entra no balneário, não acredito que seja importante», sublinhou.



Conceição revelou ainda que Uribe, Manafá e Bruno Costa, trio que consta no boletim clínico dos azuis e brancos, não estarão disponíveis para a receção ao Portimonense, agendada para as 20h30, deste sábado.