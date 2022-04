Depois da derrota com o Sp. Braga, colocando um ponto final na invencibilidade do FC Porto na Liga, os dragões recebem o Vizela e precisam de quatro pontos para garantir a conquista do título, isto se o Sporting vencer todos os seus compromissos.

«Este jogos na parte final do campeonato ganham uma dimensão diferente, porque as equipas lutam pelos diferentes objetivos. Para o Vizela são finais, como são para nós. Eles para se manterem na Liga, nós para mantermos esta posição», começou por dizer Sérgio Conceição.

Em conferência de imprensa, o técnico portista admitiu que a semana foi difícil, apesar o desaire no Minho. «Foi uma reação difícil por tudo o que se passou no jogo. Felizmente, não estamos habituados a perder tantas vezes assim. Foi tempo de olharmos para dentro, para aquilo que não fizemos. Não falto de atitude, talvez mais inteligência no jogo. O Braga modificou um bocadinho a estratégia habitual e nós não soubemos, começando por mim, desmontar isso. Parabéns ao Sp. Braga por ao fim de tantos meses tem conseguido vencer o FC Porto.»

«Foi uma semana a pensar no jogo com o Vizela, dissecando ao máximo o que se passou no jogo, incluindo outras coisas que não controlámos, mas a que estamos atentos», salientou.

Sérgio Conceição reconhece que o plano mental é importante, mas considera que os jogadores do FC Porto estão numa posição privilegiada: «O plano mental é essencial no futebol e na vida. Existe a componente física, a técnico/tática e a mental. Mas o estado de espírito não podia ser melhor, estamos em primeiro e dependemos de nós. Nesta casa, ninguém gosta de perder. Olhamos muito para o que é o sucesso da equipa mas olhamos também para os erros e para o que nós não fizemos e olhámos logo para o próximo jogo. Há muita gente que gravita neste meio que tenta criar situações menos favoráveis neste grupo de trabalho, mas nós sabemos separar as coisas.»

«O Álvaro Pacheco tem feito um trabalho muito interessante no Vizela, não é de agora. Ganhando essa maturidade com o decorrer do campeonato, cada vez está mais enraizada a forma como joga. Não sei se poderá surpreender, mas percebemos qual é a dinâmica do Vizela e a qualidade que tem», concluiu Sérgio Conceição.

O FC Porto-Vizela, referente à 32.ª jornada da Liga, realiza-se neste sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 19h00.