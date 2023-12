Apesar do bom rendimento ofensivo na Liga dos Campeões, a equipa do FC Porto tem apenas 21 golos marcados em 14 jornadas do campeonato. Questionado sobre a diferença da veia goleadora entre as duas competições, Sérgio Conceição ironizou e apontou o trabalho como único caminho a seguir.

«As minhas equipas no FC Porto, quase todos os anos, foram melhor ataque e melhor defesa, até quando não fomos campeões. Deixei de perceber o que temos de fazer, pelos vistos. Deixei de ser bom treinador, passei de treinador mediano a treinador fraco. Em todos os exercícios incluímos a finalização, com baliza, guarda-redes… Em jogo, na estratégia e organização, no onze para onze, também o fazemos. Na Liga dos Campeões somos o quinto melhor ataque, no campeonato não está assim tão bem, tenho ainda de descobrir. Também já treinámos sem balizas, que é importante para criar fome de golo. Vou continuar a trabalhar», afirmou o técnico dos dragões, em conferência de imprensa.

O próximo compromisso do FC Porto é este sábado, no Estádio do Dragão, diante do Leixões (20h30).