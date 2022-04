Com a partida em Guimarães a começar às 18h00, os portistas Zaidu e Taremi vão estar em jejum no momento do apito inicial. Sérgio Conceição explicou o trabalho que a equipa desenvolveu para preparar os jogadores, mas vincou que ambos estão disponíveis a «mil por cento» este domingo.

«Sou um católico praticante e faço o meu jejum também nesta fase da Quaresma. Ontem, em jejum, fiz 20 quilómetros a correr. Não senti falta nenhuma. Há valores que se levantam e situações que passam para lá daquilo que é a falta momentânea de algum tipo de substância para estarmos mais fortes no jogo. Por isso, e aproveito para o dizer, temos um departamento médico onde se inclui o melhor nutricionista do mundo, o Vítor Hugo, não só pela qualidade humana mas pela qualidade profissional fantástica», começou por dizer em conferência de imprensa no Olival.

«Obviamente estamos atentos a isso. Antes de começar o Ramadão foi feita uma palestra para os jogadores, nomeadamente para esses, mas também para todo o grupo, no ajuste até de alguns horários em função desses jogadores que praticam o Ramadão. Está tudo planeado, não é pelo Ramadão que o Zaidu, o Taremi e o Dembelé [treinador-adjunto] podem estar menos disponíveis para darem o seu contributo à equipa», reforçou.

