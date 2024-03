Sérgio Conceição garantiu esta terça-feira que está disponível para fazer uma pausa no futebol de forma a poder defender-se das acusações de agressão a um árbitro, em Espanha, no final de um jogo de benjamins num torneio infantil.

O treinador do FC Porto falou em declarações ao Porto Canal, a O Jogo e ao Jornal de Notícias, no Olival, dizendo que o faz para encerrar este tema antes da conferência de imprensa de sexta-feira, de lançamento do jogo com o Estoril.

«Estou muito triste, muito triste. Eu sempre acompanhei os meus filhos no trajeto deles, inclusivamente, e como é público, com dois dos meus filhos a jogar em dois clubes diferentes, rivais nossos, e fui sempre muito respeitado. Claramente ia visitá-los, ia observar jogos tanto ao Seixal, como a Alcochete, e nunca tive nenhum problema», referiu.

«Isto é desgastante, é difícil. A minha mulher e os meus filhos, graças a Deus, estavam presentes para ver o que se passou e sabem do que eu estou a falar. Havia até outras equipas, inclusivamente espanholas, que viram o que se passou.»

Sérgio Conceição faz, aliás, questão de levantar o tom da voz para garantir a sua verdade.

«São acusações falsas, mentirosas, de alguém que devia ter a responsabilidade e o dever de estar acima, porque é autoridade em Espanha, por isso não foi identificado. Os meus advogados estão neste momento em Espanha, a tratar deste caso e a fazer o que têm de fazer», garantiu.

«Se for preciso eu meter uma pausa no futebol e deixar o futebol para provar tudo aquilo que eu estou a dizer, eu deixo. Porque a minha honra, aquilo que eu sou como homem e como pai, é muito mais importante do que qualquer carreira desportiva.»