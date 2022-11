O treinador do FC Porto Sérgio Conceição enalteceu esta sexta-feira o apuramento da equipa portista para a próxima fase da Liga dos Campeões, agradecendo aos jogadores por «acreditarem mesmo quando muitos atiravam a toalha ao chão».

«Ser Porto é nunca desistir de um objetivo, nunca virar a cara à luta, nunca se dar por vencido. Mais um ano, mais uma fase de grupos da Liga dos Campeões superada. Obrigado ao grupo por acreditar, quando muitos atiravam a nossa toalha ao chão!», escreveu o técnico azul e branco na rede social Twitter.

Depois de se classificarem no primeiro lugar no grupo B da prova milionária, os campeões nacionais vão defrontar os italianos do Inter de Milão nos oitavos de final da Champions.