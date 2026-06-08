Sérgio Conceição revela ter ficado «contente» pela conquista da 31.ª Liga na história do FC Porto, com Francesco Farioli no comando técnico.

Em entrevista exclusiva à TVI, CNN e Maisfutebol, o técnico português revela ainda que teve a oportunidade de dar os parabéns aos jogadores que orientou na equipa principal dos dragões, assim como às pessoas que integram os mais variados departamentos no clube.

«Por que está a fazer a pergunta se fiquei contente? Tive a particularidade de dar os parabéns aos jogadores todos que tive a oportunidade de treinar no FC Porto e a pessoas que fazem parte dos diferentes departamentos do FC Porto. E fiquei contente, sim, pela época que o FC Porto fez, por ganhar um título que foi merecido perante aquilo que fez», afirma.

Recorde-se que Sérgio Conceição treinou o FC Porto entre as épocas de 2017/18 e 2023/24.