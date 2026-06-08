Sérgio Conceição e o título do FC Porto: «Fiquei contente, sim...»
Técnico revela ter tido a «particularidade» de dar os parabéns aos jogadores que treinou nos azuis e brancos, assim como a diversas pessoas que trabalham no clube
Técnico revela ter tido a «particularidade» de dar os parabéns aos jogadores que treinou nos azuis e brancos, assim como a diversas pessoas que trabalham no clube
Sérgio Conceição revela ter ficado «contente» pela conquista da 31.ª Liga na história do FC Porto, com Francesco Farioli no comando técnico.
Em entrevista exclusiva à TVI, CNN e Maisfutebol, o técnico português revela ainda que teve a oportunidade de dar os parabéns aos jogadores que orientou na equipa principal dos dragões, assim como às pessoas que integram os mais variados departamentos no clube.
«Por que está a fazer a pergunta se fiquei contente? Tive a particularidade de dar os parabéns aos jogadores todos que tive a oportunidade de treinar no FC Porto e a pessoas que fazem parte dos diferentes departamentos do FC Porto. E fiquei contente, sim, pela época que o FC Porto fez, por ganhar um título que foi merecido perante aquilo que fez», afirma.
Recorde-se que Sérgio Conceição treinou o FC Porto entre as épocas de 2017/18 e 2023/24.