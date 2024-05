O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso um jogo na sequência da expulsão na final da Taça de Portugal, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta sexta-feira.

O técnico foi ainda multado em 4.080 euros, sendo a expulsão justificada por «sair deliberadamente da sua área técnica até junto da bandeirola de canto, protestando uma decisão da equipa de arbitragem junto do árbitro assistente n.º1, aos gritos e com os braços no ar, dizendo: “isto é cartão vermelho”», pode ler-se, no mapa de castigos, segundo o relatório do árbitro.

Conceição foi expulso nos minutos iniciais da segunda parte do prolongamento, após um lance em que Morten Hjulmand viu cartão amarelo num lance com Wendell.

O FC Porto foi ainda multado em 5.1000 euros por comportamento incorreto do público, associado à utilização de pirotecnia, palavras insultuosas na direção do presidente do Sporting, Frederico Varandas, além de insultos na reposição de bola do Sporting, Diogo Pinto. Recebeu, ainda, uma multa de 204 euros por «atraso no início e reinício do jogo».