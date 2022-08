Apesar do triunfo em casa do Vizela (1-0), o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não conseguiu esconder a tristeza pelos acontecimentos que marcaram a última semana de trabalho e pela má notícia que recebeu após o apito final do jogo deste domingo.

O timoneiro portista completou 300 jogos na Liga e vive «um misto de sentimentos». «Não estou radiante por aquilo que foi o jogo, por causa desta paixão com que vivo o jogo e as coisas não correram da melhor forma. Contente pelos 300 jogos, mas o sentimento mais forte é a tristeza pela perda do pai do Eduardo [fisiologista] que tem muita qualidade humana e no seu trabalho. O Telmo, nosso preparador físico, faz anos hoje e merece também uma referência. A minha equipa técnica também conta com o Vítor Bruno e Diamantino Figueiredo, que também completam esta marca de 11 anos.»

«Recebi a notícia, no final do jogo, de que um ex-colega meu está com um problema de saúde e em estado grave no hospital. Não me consigo sentir feliz neste momento», acrescentou Conceição, sem revelar de quem se tratava.

Contudo, o Maisfutebol sabe que o técnico do FC Porto se referia a Carlos Secretário, antigo defesa com quem partilhou balneário nos dragões, em 1997/98 e 2003/04.