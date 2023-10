Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash interview à Sport Tv, após a vitória em casa do Vizela, por 2-0, na nona jornada da Liga:

«[FC Porto soube tornar o jogo fácil com o conforto de 2-0] Tivemos uma entrada muito positiva no jogo. Depois de um jogo de Champions, vir a Vizela, um campo tradicionalmente difícil... Sabíamos também das fragilidades do Vizela ao nível dos pontos e da desconfiança. Se marcássemos primeiro, as coisas poderiam tornar-se mais fáceis. Fomos eficazes em termos ofensivos, podíamos ter feito mais um golo na primeira parte. Na segunda, por um erro nosso, houve uma ocasião do Vizela que podia reabrir o jogo, não fomos tão acutilantes, tão fortes como na primeira parte. Mas é compreensível, pela loucura do jogo e pela reação do Vizela. Um resultado justo, se acabasse com mais um ou outro golo não seria de espantar, porque fizemos um jogo sólido. Um bom jogo da nossa parte.

[Jorge Sánchez e Chico Conceição na mesma ala. Passou-lhe pela cabeça as rotinas do Ajax?] Também passou, mas não foi decisivo. Na preparação do jogo… o Pepê, que foi o ala contrário, explora muito o espaço por dentro e o João Mário gosta da largura. Do lado direito, necessitava de alguém que desse essa largura também, que ocupasse o corredor direito. O Jorge, sem bola, também vem por dentro, é um lateral inteligente. Eles estão habituados a este tipo de situações, até pelo conhecimento que tinham entre si do ano passado, mas foi principalmente porque queria alguém a alargar o campo. Foi o Francisco, como podia ser o Gonçalo Borges. O Franco é um jogador diferente e daí eu optar por um jogador que seja mais ala do que o André Franco. Ele saiu, não por ter jogado menos bem contra o Antuérpia, mas por estratégia para hoje. Sexta-feira, a estratégia será outra e outros jogadores vão entrar em equação.

[João Mário e Pepê costumam jogar no lado direito e foram para a esquerda] É o conhecimento que eles têm. A equipa, com o tempo, vai conhecendo-se melhor, trabalhamos para que esse entrosamento seja algo positivo e o Pepê está habituado a jogar à esquerda. O João nem tanto, no final recebeu uma chamada de atenção por isso, porque no lado direito tem a facilidade de meter por fora e, como é bastante rápido, sai facilmente de situações de pressão, mas na esquerda é diferente, porque normalmente gosta de encarar, provocar e as coberturas são por dentro e ele tem a tendência de vir para dentro, jogando no lado esquerdo e tendo pé direito. Isso dificultou uma ou outra saída que no lado direito seria muito mais fácil. Mas estou contente com toda a equipa.

[Vitória mil de Pinto da Costa no campeonato] O que isso me diz é da longevidade do presidente. Essas vitórias, muitas delas, foram culminadas com títulos, que é o mais importante. Não falei com ele, mas tenho a certeza absoluta que ele já está a pensar na vitória 1001, contra o Estoril. É preparar o jogo com o Estoril para dar continuidade às vitórias e que em maio se possa concluir com o título tão desejado.

[Paragem foi boa para trabalhar alguns aspetos?] Temos alguns jogadores novos numa zona muito importante, o setor intermédio, onde é preciso trabalhar. É muita dedicação, muito foco e concentração no trabalho diário para eles crescerem individualmente e a equipa crescer também. A equipa ganha uma estabilidade diferente com esse trabalho.»