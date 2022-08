O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Futebol Clube de Vizela, após o triunfo por 1-0 sobre o Vizela, na segunda jornada da Liga:

«[FC Porto entrou mal no jogo e criou poucas oportunidades apenas por demérito?] Má entrada nossa e mérito do adversário. Não fomos fiéis aos dois últimos jogos oficiais e, quando é assim, o futebol está tão bem trabalhado que um mau posicionamento dá um ataque ao adversário, uma falta de pressão resulta num desequilíbrio. Não podemos viver à custa do passado nem do último jogo. Cada jogo tem uma história nova, os adversários trabalham bem e sabem contrariar a nossa dinâmica. Temos de estar sempre no máximo a todos os níveis: estratégico e emocional.

Nos últimos jogos as coisas correram bem e hoje tinha tudo para correr bem. Claro que não podemos chegar a todos os campos e ganhar por três ou mais. Vimos num passado recente pelos nossos rivais que os jogos não são nada fáceis. Há mérito do Vizela, mas só teve um remate enquadrado, também não criámos muito para aquilo que estamos habituados a fazer e temos qualidade. Parabéns aos jogadores porque correram. Antes de começar o jogo senti alguma apatia do balneário, que é algo de que não gosto muito. Tentei alertar ao plano emocional e que seria um jogo difícil.

[Retira algo positivo do jogo?] Tiramos sempre coisas positivas e outras para melhorar. Andamos sempre atrás da perfeição. Temos de olhar para este jogo, mas principalmente para a nossa entrada que condicionou o desenrolar da primeira parte. Na segunda, tentei dar coisas diferentes ao jogo porque da forma que estávamos não estava fácil de entrar. A segunda parte não foi deslumbrante mas, no final, ganhamos de forma justa.

[Saídas de Uribe ao intervalo e Grujic na segunda parte] O Matheus [Uribe], durante o estágio, teve uma dificuldade e o Grujic durante o jogo apresentou dificuldades.»