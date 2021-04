Sérgio Conceição afirmou esta sexta-feira aos jornalistas que ainda não sabe se pode contar com Sérgio Oliveira para o jogo deste sábado com o Tondela, da 26.ª jornada da Liga.

«O Sergio hoje fez treino integrado condicionado», disse o técnico do FC Porto aos jornalistas, acrescentando: «Ainda não sabemos qual é a disponibilidade dele para o jogo.»



Na sessão de treino de quinta-feira, o internacional português tinha realizado apenas tratamento e ginásio. O jogador portista, que não podia jogar com o Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, por castigo, tem estado a contas com uma lesão muscular na coxa direita.

Sérgio Conceição foi também questionado sobre os casos de covid-19. Diogo Costa testou positivo, assim como alguns elementos da estrutura portista. «Fizemos ontem os testes e está tudo negativo», começou por dizer o treinador.

«Há alguns membros do staff positivos, mas não fazem tanta falta. Fazem mais falta os jogadores. Não é que eles não façam o papel deles, mas quem vai lá para dentro são os jogadores», acrescentou.