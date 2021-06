Integrado na Seleção Nacional, que prepara o Euro2020, Sérgio Oliveira não quis falar diretamente sobre a incerteza em torno do futuro de Sérgio Conceição no FC Porto, ainda que, perante as perguntas, tenha reconhecido a influência do técnico na sua carreira, nos últimos anos.

«Vamos focar-nos na Seleção. Não quero falar do clube. Neste momento estou imensamente feliz por estar aqui, por trabalhar com alguns dos melhores jogadores do mundo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«É certo e sabido [que tem sido muito importante para a sua carreira]. Mas não quero incidir no plano individual, e muito menos falar de um treinador pelo qual tenho muito carinho, ele sabe. Mas para aqui esse assunto não faz muito sentido», acrescentou o jogador do FC Porto, agora ao serviço da Seleção.