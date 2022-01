Sérgio Conceição foi confrontado com as negociações entre FC Porto e a Roma por Sérgio Oliveira na conferência de imprensa desta terça-feira.

«Sobre o Sérgio Oliveira estar preparado para a Roma têm de falar com Tiago Pinto e José Mourinho. Já falaram sobre ele. Ou perguntar à direção do FC Porto. Sou treinador de futebol e treino os jogadores que estão à disposição. Tem contrato com o FC Porto, é o que tenho a dizer sobre o Sérgio Oliveira», disse o técnico dos dragões.

Tal como o Maisfutebol noticiou, os dragões e o emblema romano estão a negociar o internacional português. Em cima da mesa está a cedência do médio com os giallorossi a ficarem com opção de compra no final da temporada.



Sérgio Oliveira, de 29 anos, tem contrato com o FC Porto até 2025.